Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa rekor seviyeyi gördü
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi rekora başladığın günün ilk yarısında 1444,49 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 1448,49 puana taşıdı.
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,20 puan artışla 1.444,49 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile spor oldu.
Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.448,49 puana taşıdı.
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