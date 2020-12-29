Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,20 puan artışla 1.444,49 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile spor oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.448,49 puana taşıdı.