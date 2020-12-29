"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti” diyen THY, bu dönemde plan yapmanın zor olduğunu bildiklerini ve esnek seyahat imkanı sunduklarını açıkladı.

THY’den yapılan açıklamaya göre yolcular, 21 Mart'ta başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeleri için sınırsız değişiklik yapabilecek.

Uçuş takvimi, 31 Ocak 2021'e kadar uygulanacak uçuşları gösterirken, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verilecek.

Yolcular, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabilecek.

