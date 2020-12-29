Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY ocak ayı uçuş planı belli oldu
Türk Hava Yolları ocak ayı uçuş planını güncelledi. THY'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 208 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.
"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti” diyen THY, bu dönemde plan yapmanın zor olduğunu bildiklerini ve esnek seyahat imkanı sunduklarını açıkladı.
THY’den yapılan açıklamaya göre yolcular, 21 Mart'ta başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeleri için sınırsız değişiklik yapabilecek.
Uçuş takvimi, 31 Ocak 2021'e kadar uygulanacak uçuşları gösterirken, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verilecek.
Yolcular, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabilecek.
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