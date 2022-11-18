Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilen, Avrupa’nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush, 2. gün etkinlikleri ile devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, Slush'ın girişimcilik ekosisteminde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak ana amaçlarının Türkiye'ye katma değerli yatırımlar getirmek olduğunun altını çizen Karayaka, "Stratejik sektörlerde yatırım çekme çalışmalarımız devam ediyor ama diğer yandan finansal yatırımlarda da ülkemiz önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları uluslararası yatırımcılara anlatmak için yerli girişimlerimiz ile Slush gibi önemli etkinliklere katılıyoruz" diye konuştu.

"Türk ekosistemi son 2 yılda Avrupa’nın en önemli pazarlarından biri haline geldi"

Karayaka, Türk girişim ekosisteminin son 10 yıldır gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, özellikle son 2 yılda Avrupa’nın en önemli pazarlarından biri haline geldiğini belirtti.

Son 2 yılda Türk girişimlerine 3 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığına vurgu yapan Karayaka, bu miktarın da ağırlıklı bölümünün yabancı yatırımcılardan geldiğini söyledi.

Karayaka, yatırımlarla birlikte girişim ekosisteminin geliştiğine değinerek, "Bunun devam etmesi ve artması için de Yatırım Ofisi olarak girişimlerimizle yurt dışındaki bu gibi platformlarda ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası etkinliklerde yer almaya ve startup'larımızın orada temsil edilmesine vesile olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Slush etkinliğinde dünyanın her yerinden gelen startup'ları Türkiye'ye çekmek için stant stant dolaşıp davet ettiklerini söyleyen Karayaka, "Teknoparklarımız önemli destekler veriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çok değerli destekler veriyor. 'Türkiye’de nasıl yer alırım? Türkiye’de nasıl şirket kurarım? Hangi avantajlardan yararlanabilirim?' diye bize sorular geliyor. Daha sonra arkadaşlarımız Türkiye’ye döndüğümüzde bunların takibini yapıyor. Türkiye teknoloji girişimlerinde bölgesel merkez olabilecek avantajlara sahip. Onları her platformda Türkiye’ye davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

E-ticaret alanındaki başarılar ihracata çevrilmeli

Türkiye'nin çeşitlilik arz eden bir ekonomiye sahip olduğu için farklı dikeylerde girişimlerin yatırım çekebildiğine işaret eden Karayaka, oyun alanının da bunlardan bir tanesi olduğunu anlattı.

Karayaka, bununla birlikte Türkiye'nin sadece oyun alanında değil finans, sağlık, lojistik ve tarım alanında da çok önemli girişimlere sahip olduğuna ve bu teknolojileri incelemek için uluslararası firmaların Türkiye ile ilgilendiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin e-ticaret alanındaki başarılarına da dikkati çeken Karayaka, Türkiye'nin bu alanda iç pazarda önemli bir oranı yakaladığını ve amaçlarının bunu ihracata çevirmek olduğunu söyledi.

Yüzlerce startup'un stant açtığı, binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Slush etkinliği 18 Kasım'da sona erecek.