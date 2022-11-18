Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,42 puan değer kazanarak 4.537,65'e çıktı. Toplam işlem hacmi 39,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,01, holding endeksi yüzde 2,68 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,74 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.450 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.