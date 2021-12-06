Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk fındığı Almanya'da tanıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Almanya'da düzenlenen gıda fuarında Türk fındığını tanıttı.
Almanya'nın Fraknkfurt kentinde 30 Kasım-02 Aralık'ta gerçekleştirilen "Food Ingredients (FI) Europe 2021 Fuarı'nda, Türk fındığı tanıtıldı.
Karadeniz İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada, 135 ülkeden 800'ü aşkın firmanın katıldığı fuara, çevrim içi ve fiziksel 17 bin civarında gıda profesyonelinin ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyaretçilere fındık ikram edildi
Açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) standında, Türk fındığı ve fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra ihracatçıların iletişim bilgilerinin yer aldığı broşürler dağıtıldığı ve ziyaretçilere kavrulmuş fındık ikram edildiği söylendi.
Etiketler: Almanya Karadeniz Bölgesi Trabzon
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