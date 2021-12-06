Almanya'nın Fraknkfurt kentinde 30 Kasım-02 Aralık'ta gerçekleştirilen "Food Ingredients (FI) Europe 2021 Fuarı'nda, Türk fındığı tanıtıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada, 135 ülkeden 800'ü aşkın firmanın katıldığı fuara, çevrim içi ve fiziksel 17 bin civarında gıda profesyonelinin ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaretçilere fındık ikram edildi

Açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) standında, Türk fındığı ve fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra ihracatçıların iletişim bilgilerinin yer aldığı broşürler dağıtıldığı ve ziyaretçilere kavrulmuş fındık ikram edildiği söylendi.