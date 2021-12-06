Kolay ve zahmetsiz olması, birçok çeşit ürüne uygun koşullarla ulaşabilme imkanı sunması internet alışverişlerini cazip kılan nedenler arasında..

Ancak özellikle indirim dönemleri dezavantajları da beraberinde getiriyor.

Sahte indirimlere dikkat

Ticaret Bakanlığı tüketicileri indirim oranları konusunda uyarıyor. Ürünlerin önceki satış fiyatlarını araştırarak gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatle yaklaşılmasını tavsiye ediyor.

Teslimat süresinde aksama, ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme ve cayma hakkını kullandırmama gibi birçok konu tüketicileri mağdur ediyor.

"Satıcıların adres, unvan gibi bilgileri araştırılmalı"

Satıcı hakkında inceleme yapmak mağduriyetlerin önlemek açısından önemli. Arama motorlarından satıcıların adres, unvan gibi ayrıntılı bilgileri araştırılmalı, satıcı hakkında varsa şikayetler incelenmeli.

Tüketicilerin güvenlik ayrıntılarına ve yönlendirilen sayfalara da dikkat etmesi öneriliyor. Ödeme yapmadan önce, ön bilgiler mutlaka okunmalı ve cayma hakkına ilişkin ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olunmalı.