Olay, dün Develi ilçesi Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz’ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tokgöz’ü Develi Devlet Hastanesine kaldırdı. Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokgöz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Tokgöz’ün, ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz’ün cenazesi Şıhlı Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 16 yaşındaki çocuğun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.