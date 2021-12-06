Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli fırtınadan İzmit Körfezi'nde yer alan sahil kesimleri olumsuz etkilendi.

Denize atılan plastik atıklar, derelerden sürüklenen ağaç dalları ve yosunlar, lodosun etkisiyle sahillerde toplandı.

Şiddetli fırtınayla beraber teyakkuza geçen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde olduğu gibi sahil alanlarında da lodosun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çalıştı.

İzmit Körfezi boyunca Derince, Körfez, Gebze, Darıca, Dilovası, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, İzmit ve Kandıra'nın sahil kesimlerinde temizlik yapan yaklaşık 300 kişilik ekip, 100 kamyon dolusu atık topladı.

Temizliği tamamlanan sahiller daha sonra tazyikli suyla yıkandı.