Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da kaçak cep telefonu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde bir şahısta çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 30 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ele geçirildi.
Cep telefonlarına el koyan polis ekipleri, şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: Çorum Kaçakçılık
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