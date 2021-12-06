Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde bir şahısta çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 30 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonlarına el koyan polis ekipleri, şüpheli hakkında adli işlem başlattı.