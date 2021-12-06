Afyonkarahisar'da Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışına, İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Okul Müdürü Meltem Eşit ve Salar Belediye Başkanı Cengiz Taşpınar, avukat Gönül Ar Güngör katıldı.

Okul Müdürü Eşit, kurdele yaptığı konuşmada, bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projelerin yer aldığını belirterek, "Bilgi yolunda güzel ilerleyen gençlerimiz var. Onlara inancımız ve güvenimiz sonsuz. Katılımlarınız için teşekkür ederim" dedi.

Salar Belediye Başkanı Taşpınar ise araştıran ve üreten gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, bilim fuarının hayırlı olmasını diledi.

İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Okul Müdürü Meltem Eşit'e 15 Temmuz'u anlatan kitap hediye etti.

Daha sonra projeler gezildi. Proje sahibi öğrenciler projelerinin sunumunu gerçekleştirdi.

Açılışa, Burcu ve Taşpınar'ın yanı sıra avukat Gönül Ar Güngör, Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emin Karaosman, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Tuncer, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Yıldırım ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Duman katıldı.