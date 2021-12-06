Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa, Pazar, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada il merkezi, Erbaa, Pazar, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda: 440,43 gram esrar, 227,46 gram bonzai, 194 uyuşturucu hap, 7,56 gram metamfetamin, 7,07 gram toz ecstacy, 2,08 gram eroin, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Tokat Uyuşturucu
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