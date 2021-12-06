İddiaya göre, Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı eve gidip küfrederek kapıyı çalan Ahmet Özdemir, kapıyı açan Nuran Özdemir'i darp etti.

Nuran Özdemir başından kan geldiğini görünce buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak Ahmet Özdemir'i bıçakladı.

Sol göğüs bölgesinden yaralanan Ahmet Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nuran Özdemir ise tutuklandı.

Soruşturma tamamlandı



Hazırlanan iddianamede, Ahmet Özdemir'in bir yıldır ayrı olduğu eşi Nuran ve çocuklarının ikametine gelerek hakaretler savurduğu, kapıyı yumrukladığı, bağırarak taşkınlık yaptığı için eşi Nuran'ın Ahmet'i komşular rahatsız olmasın diye içeri aldığı anlatıldı.

Ahmet'in içeri girer girmez eşini darp etmeye başladığı, mini buzdolabı üstünde bulunan bıçağı alan şüpheli Nuran Özdemir'in Ahmet Özdemir'e bıçağı doğrulttuğu kaydedildi. Ahmet Özdemir'in eşine vurmaya devam ettiği, bunun üzerine şüpheli Nuran Özdemir'in bıçakladığı belirtildi.

Kızlarının ifadesi de iddianamede yer aldı

İddianamede, Nuran ve Ahmet Özdemir'in 14 yaşındaki kızları T.Ö.'nün de ifadesine yer verildi.

T.Ö., babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını, alkol alıp annesini dövdüğünü, olay gecesinde de babasının, "Açın kapıyı" diye bağırdığını, annesinin kapıyı açtığını, kapı açılır açılmaz babasının, annesine saldırdığını anlattı.

Haksız tahrik indirimi talep edildi

Savcılık, Nuran Özdemir'in haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla şüpheli Ahmet Özdemir'i yaraladığı, daha sonra da ölümüne neden olduğu belirtilerek hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Nuran Özdemir, iddianame kabul edilirse İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Özdemir savcılık ifadesinde, bıçağı kocasının darbelerinden kurtulmak amacıyla rastgele salladığını belirtmişti.