Bu akşam saatlerinde kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise genellikle kuvvetli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Burdur'un Bucak ilçesi, Isparta'nın güney kesimleri, Antalya merkez ve kıyı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'deki kuvvetli ve şiddetli yağışların, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Konya ve Karaman'da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ile Karaman'ın Beyşehir, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır, Hadim, Taşkent, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların beklendiği konusunda uyardı.

3 bölgeye fırtına uyarısı

Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer uyardı: Su baskınlarına dikkat

Açıklamada ayrıca, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08 Aralık 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.