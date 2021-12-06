Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trakya'daki vaka sayılarında artış var
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yayımladığı verilere göre, Edirne ve Kırklareli, 20-26 Kasım tarihleri arasında vakaların en çok arttığı ilk 10 il içinde yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da, illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüsü vaka sayılarını açıkladı.
Verilere göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 308,51 olan Kırklareli 379,83’e, 159,16 olan Edirne 212,13’e ve 262,61 olan Tekirdağ ise 288,14’e yükseldi.
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne. pic.twitter.com/xWvDB5eVJx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021
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