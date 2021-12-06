Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da, illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüsü vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 308,51 olan Kırklareli 379,83’e, 159,16 olan Edirne 212,13’e ve 262,61 olan Tekirdağ ise 288,14’e yükseldi.