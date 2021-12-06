Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması devam ediyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C, Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

22 yıla kadar hapis talebi

Mütalaasında 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, sanıklar Yaşar C. ile Hasan Ali V'nin tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz alan müşteki avukatları, mütalaaya katılmadıklarını, sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılması gerektiğini dile getirerek, esas hakkındaki savunmaları hazırlamaları için süre talebinde bulundu.