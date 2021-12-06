Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bayrampaşa'da marangoz atölyesi yandı
İstanbul'da depo olarak kullanılan marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, atölye kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan marangoz atölyesinde, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Atölyenin bacasında çıkan yangında, alevler büyüyerek etrafa yayıldı.
Alevleri gören vatandaşlar, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yanan deponun önünde bulunan otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.
Bir kişi, yangında zarar görmemesi için park halindeki otomobili itmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sürücü otomobilini bulunduğu yerden uzaklaştırdı.
Atölye kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 14:51
- 14:47
- 14:48
- 14:45
- 14:39
Sıradaki Haber
Kastamonu'daki sel bölgesinde arama çalışması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz