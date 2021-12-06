İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan marangoz atölyesinde, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyenin bacasında çıkan yangında, alevler büyüyerek etrafa yayıldı.

Alevleri gören vatandaşlar, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yanan deponun önünde bulunan otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

Bir kişi, yangında zarar görmemesi için park halindeki otomobili itmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sürücü otomobilini bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

Atölye kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.