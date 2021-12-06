Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, TCSG-96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yürütülen çalışmalar Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde ceset bulunması üzerine Sinop sınırına doğru genişletildi.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kastamonu'da 14 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.