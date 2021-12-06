Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'daki sel bölgesinde arama çalışması
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kayıp olan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, TCSG-96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yürütülen çalışmalar Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde ceset bulunması üzerine Sinop sınırına doğru genişletildi.
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Kastamonu'da 14 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Etiketler: AFAD Doğal Afet Kastamonu Sel
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