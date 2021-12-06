Diyarbakır'da yaşayan 4 çocuk babası M.B., evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla önce oğlunu ardından eşini ve kızını yaraladı.

Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı.

Eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M. B’ye bıçağı bırakarak teslim olmasını söyledi. Bir süre direnen m. B. sonrasında teslim oldu.

Muhammed Semih kurtarılamadı

Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Yralılardan Muhammed Semih müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. eşi ve kızı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Evde yapılan incelemenin ardından Muhammed Semih'in cansız bedeni otopsi yapılmaz üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Çocuklar korumaya alındı

Olay sırasında korkan ve komşuya sığınan iki kardeş, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerin tarafından gözaltına alınan M. B., ilk ifadesinde olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.

3 defa uzaklaştırma kararı alınmış

M. B.'ye daha önce aile içi şiddetten işlem yapıldığı, 3 kez uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.