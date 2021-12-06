Osmaniye'de ailesiyle yaşayan 32 yaşındaki Yılmaz M.Ö, 7 yıl önce arkadaşlarının teşvikiyle uyuşturucu kullanmaya başladı. Ailesi, arkadaş çevresini ve işini kaybeden oğullarını defalarca uyuşturucu tedavisi için kliniğe yatırdı fakat başarılı olamadı.

Durumun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine, ''Anne Ben Geldim'' projesi kapsamında aile ziyaret edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk'le görüşen Yılmaz M.Ö, uyuşturucuyu bırakacağına ve tedavi olacağına dair söz verdi.

Bunun üzerine Ocaktürk, bağımlı kişiye tedavisi ve uyuşturucu nedeniyle kaybettiği işine dönebilmesi her şeyi yapacağını belirtti.

''Hepsinden Allah razı olsun''

Anne Sevgi Ö., polis teşkilatına teşekkür ederek, "Oğlumu bana tekrar bağışladınız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Baba Süleyman Ö., yıllardır oğlunu uyuşturucu batağından kurtarmak için her şeyi yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını, "Devletimizden, polisimizden Allah razı olsun. Bizim evimize kadar gelip dinlediler. Oğlumuzun kurtulmasına yardımcı olacaklarını söylediler. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Yılmaz M.Ö. ise uyuşturucuya arkadaş ortamında başladığını kaydederek, "Tüm anne ve babaların evlatları da inşallah benim gibi kurtulur. Narkotik müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.