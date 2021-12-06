Kırıkkale Hüseyin Kahya Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki M.D.'ye iddiaya göre M.B. tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan M.D., olay yerinden geçen bir hemşirenin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli M.B., polis ekiplerince yakalandı.