Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklet sürücüsü bacağından vuruldu
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tabancayla bacağından vuruldu.
Kırıkkale Hüseyin Kahya Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki M.D.'ye iddiaya göre M.B. tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan M.D., olay yerinden geçen bir hemşirenin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüpheli M.B., polis ekiplerince yakalandı.
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