Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti satışı yapan ve kullanan şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise iş yerinin çeşitli yerlerine saklanmış halde 2 kilogram 750 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise 144 gram uyuşturucu madde, 39 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Bu operasyon sonucu da “Uyuşturucu madde ticareti yapmak”tan adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.