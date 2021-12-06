Uyuşturucu ticaretinden 11 tutuklama
Denizli'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu sonucu uyuşturucu madde ve çok sayıda hap ele geçirilirken, yakalanan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti satışı yapan ve kullanan şüphelilere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise iş yerinin çeşitli yerlerine saklanmış halde 2 kilogram 750 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Yapılan bir diğer operasyonda ise 144 gram uyuşturucu madde, 39 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ele geçirildi.
Bu operasyon sonucu da “Uyuşturucu madde ticareti yapmak”tan adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.
- 16:27
- 16:24
- 16:15
- 16:12
- 16:03