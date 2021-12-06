Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü
Ankara'da, av tüfeğini temizleyen Mehmet Uğur E, kazayla 4 aylık hamile eşini yaraladı. Durumu ağır olan kadının bebeği, sezaryenle alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur E, dün akşam evde av tüfeğini temizleyip yerine koyduğu sırada silah ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 4 aylık hamile eşi Kübra E'ye isabet etti. Kasığından yaralanan genç kadın, eve çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kübra E, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Durumu ağır olan kadının karnındaki bebeğinin öldüğü belirlendi. Bebek, sezaryen ile alınırken, Kübra E'nin tedavisi hastanede devam ediyor.
Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur E, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
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