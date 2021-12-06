Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Taksi kırmızıda geçti, motosiklet ters yöne girdi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de kırmızı ışığı ihlal eden sürücünün yönetimindeki taksi ile ters yöne giren sürücünün idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kaza, Kocaeli Gölcük'e bağlı D-130 Karayolu mobil ışıklar mevkiinde gerçekleşti.
Kırmızı ışık ihlali yapan O.A. idaresindeki ticari taksi, ters yönden giriş yapan O.E idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü O.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Trafik Kazası
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