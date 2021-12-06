Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de otomobil ve beton mikseri çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Bingöl'den Erzurum istikametine seyir halindeki M.A.'nın kullandığı otomobil, Karlıova'nın Kıraçtepe köyü mevkisinde beton mikserine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü M.A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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