Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ava giden kişi arazide ölü bulundu
Çorum’un İskilip ilçesinde av yapmak için araziye giden şahıs ölü bulundu.
Olay, Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. 75 yaşındaki Ahmet Y. domuz avlamak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ahmet Y.’yi merak eden yakınları jandarmaya haber verdi.
Kayıp ihbarı yapılan Ahmet Y.’nin bulunması için bölgeye jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu kayıp şahsın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cenaze otopsi için Çorum'a gönderilirken, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 17:57
- 17:52
- 17:57
- 17:42
- 17:40
Sıradaki Haber
Lodosun ardından sahillerden 100 kamyon atık toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz