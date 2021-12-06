Olay, Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. 75 yaşındaki Ahmet Y. domuz avlamak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ahmet Y.’yi merak eden yakınları jandarmaya haber verdi.

Kayıp ihbarı yapılan Ahmet Y.’nin bulunması için bölgeye jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu kayıp şahsın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cenaze otopsi için Çorum'a gönderilirken, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.