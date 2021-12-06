Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmaniye'de yaralı taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de hafif ticari araç ile çarpışan ve içinde yaralının olduğu ambulans devrildi. Kazada, 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi, yaralandı.
Kaza yerinden aldığı yaralıyı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne taşıyan H.Y. yönetimindeki ambulans, Musa Şahin Bulvarı Vilayet kavşağında Yusuf K.’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpışıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulanstaki kişi ile 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası Ambulans
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