Güneşi, sahilleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusuyla dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Antalya, yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019'da 2 milyon 511 bin 700 olan Antalya nüfusu, yaklaşık yüzde 1,5 artarak 2020'de 2 milyon 548 bin 308 oldu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını öncesi yılda ortalama 15 milyon turist ağırlayan Antalya, yabancıların yerleşmek için seçtiği kentler arasında önemli bir yere sahip.

Tatil için geldiği Antalya'dan ayrılamayanlar, burada düzenli hayata geçiyor.

Rusya'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Kazakistan'a, Hollanda'dan Afganistan'a, Endonezya'dan ABD'ye, Japonya'dan Malezya'ya yaklaşık 90 ülkeden insanın yaşadığı Antalya'da yerleşik yabancı sayısı 94 bin 294 olarak belirlendi. Bunların 56 bin 383'ünü kadın nüfusu oluşturdu.

Ruslar ilk sırada

Kentteki yabancı uyruklu nüfusun en fazla olduğu ülkelerin başında ise Rusya geliyor. Tatil için Türkiye'yi ve Antalya'yı tercih eden Ruslar, yerleşmek için de rotalarını kente çeviriyor.

Antalya'yı ikinci evleri gibi gören 18 bin 905 Rus, hayatını burada sürdürüyor.

Rusları, 11 bin 537 nüfusla Kazakistan takip ediyor. 9 bin 615 nüfusla Almanlar üçüncü, 6 bin 703 kişiyle İranlılar dördüncü ve 6 bin 201 kişiyle de Iraklılar beşinci sırada yer alıyor.

Alanya'nın nüfusunun yüzde 10'u yabancı

Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında yerleşik yabancı bulunuyor ancak 94 bin 294 yabancının yaklaşık 30 bini turizmde önemli potansiyele sahip olan Alanya'da yaşıyor. İlçenin nüfusunun yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor.

Alanya'yı yaklaşık 23 bin kişiyle Muratpaşa, 16 bin kişiyle de Konyaaltı takip ediyor.

Yabancılara gayrimenkul satışlarına göre de Antalya, İstanbul'dan sonra en fazla ikinci kent konumunda bulunuyor.

"Antalya Rusların ikinci evleri"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Ruslar için Antalya'nın çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Rusların tatil programlarının başında Antalya'nın geldiğini belirten Balcı, "Ruslar için Antalya, ikinci evleri. Hem tatil hem de yerleşmek için Antalya çok güzel bir kent. Havası sıcak, kışın bile denize girebiliyorsunuz. Burada yaşamak çok keyifli." dedi.

Balcı, kentte yaşayan Rusların Antalya'dan ve Türkiye'den memnun olduklarını kaydetti.

Tatil için Antalya'ya gelenlerin yerleşmeye karar verdiğini ifade eden Balcı, "Kimi burayı çok sevdiği için gelip ya ev alıyor ya da kiralıyor, burada yaşıyor kimi iş için burada bulunuyor kimi de tanıştığı Türk ile evleniyor, buraya yerleşiyor. İlerleyen dönemde Rus nüfus daha da artabilir. Antalya her açıdan bizim için önemli." diye konuştu.

COVID-19 sürecinde alınan önlemleri yakından takip ettiklerini anlatan Balcı, çok sayıda Rus'un kendini Türkiye'de daha güvende hissettiğini aktardı.

"Kendimi 12 ay boyunca tatil yapıyor gibi hissediyorum"

Rusya'dan tatil için geldiği Antalya'da yaşama kararı alan Alina Sergeyeva da yaklaşık üç yıldır kentte oturduğunu söyledi.

Yüzme antrenörlüğü yaptığına değinen Sergeyeva, "Her yıl tatil için buraya geliyordum, sonra 'Neden buraya yerleşmeyelim ki?' dedim. Yerleştim, mesleğimi de yapıyorum. Antalya çok güzel bir kent. Kendimi 12 ay boyunca tatil yapıyor gibi hissediyorum." dedi.

6 yıldır kentte yaşayan Rus Nina İvanova da anaokulu öğretmenliği yaptığını anlatarak daha iyi iş imkanları olduğu için Antalya'ya geldiğini kaydetti.

Antalya'da ciddi bir Rus nüfusu potansiyeli bulunduğunu aktaran İvanova, "Sıcak bir yer. Burada yaşamayı ve çalışmayı çok seviyorum. Sadece ben değil, tüm Ruslar Antalya'yı çok seviyor. Salgın nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığı süreçte arkadaşlarımız gelemedi, çok üzülmüşlerdi ama kısıtlamalar kalkar kalkmaz, geldiler. Şu anda bile gelen arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.