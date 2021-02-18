Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon iş insanları ve ihracatçılarının 1990'lı yıllardan itibaren Rusya ile ticari ilişkilerini sürekli geliştirdiğini söyledi.

181 milyon dolarlık ihracat

Trabzon'un son 20 yılda Rusya'ya ihracatını 6 kat artırma başarısı gösterdiğini vurgulayarak Gürdoğan, 2000 yılında 30 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın bugün 181 milyon dolara ulaştığını anlattı.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'dan Sochi Limanı'na bir hat çalışmasının bölge ticaretine önemli katkısı olacağını belirtti.

Gürdoğan, bu bölgenin turizm bölgesi ilan edilmesi ve sadece kruvazör gemilerine tahsis edilmesi nedeniyle Rusya makamlarının Sochi Limanı'nı yük gemilerine kapattıklarını ancak limana yakın mesafede bulunan ve Sochi Bölgesi hinterlandına hitap eden Adler Limanı'na yük taşımacılığının yapılabileceğini söyledi.

"Rusya'da lojistik merkezi kurulması konusunda çalışıyoruz"

Bölge ihracatçılarının Rusya'da kalıcı olabilmeleri ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşmaları için Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Rusya'da bir lojistik merkez kurma konusunda çalıştıklarını anlatan Gürdoğan, şöyle konuştu:

"Soğuk hava depolarının ve ürünlerin elleçleme, paketleme ve muhafaza işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrüksüz antrepo özelliğinde bir lojistik merkezin Rusya Federasyonu'nda kurulmasını sağlayacağız. Günümüzde lojistikte üstünlük sağlayan, ürünü en düşük maliyetle en hızlı şekilde, sürdürülebilir lojistik yönetimiyle sunabilen ülkeler ihracatta söz sahibi olabilirler.

Trabzon ve hinterlandı Doğu Karadeniz bölgemizin Rusya'ya yakınlık yanında lojistikteki tecrübesiyle de küresel tedarik merkezi olması için altyapı çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir."