IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun kademeli olarak düşeceğini öngördüklerini söyleyen McGettigan açıklamasında şunları kaydetti;

Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir.

Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor.

Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz.

Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.