Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.05.2024 10:49

Tüketici güven endeksi mayısta arttı

Tüketici güven endeksi, mayıs ayında, aylık bazda yüzde 0,1 artarak 80,51 oldu.

Tüketici güven endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. Geçen ay 80,46 olan endeks, bu ay 80,51 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, nisanda 65 iken mayısta yüzde 0,4 artışla 65,3'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, nisanda 82,9 iken mayısta yüzde 0,01 azalışla 82,8 olarak tespit edildi.

Genel ekonomik durum beklentisi

Geçen ay 78,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,2 yükselişle bu ay 78,3 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise nisanda 95,8 iken mayısta yüzde 0,3 azalarak 95,6 oldu.

ETİKETLER
TÜİK Tüketici Güven Endeksi
Sıradaki Haber
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Bolat: AB ile vize konusunda sıkıntıların aşılması için görüşüyoruz
10:47
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9 arttı
10:52
Türkçelerine sahip çıkıyorlar: Başkurt Türkleri
10:42
Terör propagandasından aranan zanlı Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
10:37
Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
10:33
İstanbul'da anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Eğitimlerini tamamlayan 49 yunus polisi sertifikalarını aldı
Eğitimlerini tamamlayan 49 yunus polisi sertifikalarını aldı
FOTO FOKUS
40 yıldır her gününü bir adada geçiriyor
40 yıldır her gününü bir adada geçiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ