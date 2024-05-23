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Ekonomi
TRT Haber 23.05.2024 08:36

Aldatıcı reklam ve faaliyetlere yaklaşık 108 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 664 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezasının uygulandığını açıkladı.

Aldatıcı reklam ve faaliyetlere yaklaşık 108 milyon lira ceza

Reklam Kurulu’nun 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 345 sayılı toplantısında, 119 adet dosyadan 110’u mevzuata aykırı bulunurken, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Geleneksel ve dijital mecralarda; sağlık reklamlarından sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) reklamlarına, gıda takviyesi reklamlarından indirimli satış reklamlarına birçok sektörde reklam ve uygulama ele alınarak incelendi.

Sürekli indirim algısı oluşturan reklamlar durduruldu

İndirimli satışlara ilişkin olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bir firma tarafından çeşitli mecralar üzerinden yayınlanan kampanya ilanlarında indirimli satış süresi olarak altı aylık bir sürenin belirlendiği tespit edildi. Yapılan incelemede, “sezon indirimi” başlığıyla kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere 3 sezona tekabül eder şekilde ve sürekli değişen ürünlerin dahil edilmesiyle kampanya yapılmasının, indirimli satış konusu ürün/kategori/kampanya kapsamı gibi hususlar hakkında tüketiciler nezdinde belirsizliğe yol açacağı ve sürekli indirim ve kampanya gerçekleştirildiği algısı yaratılmasına neden olacağı gerekçesiyle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

“Anne tarifi” ifadesine durdurma cezası

Hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımlarında “anneler tarafından hazırlan ürünlere eş değer olduğu vurgusu yapan” ifadelerin kullanımının aykırı olduğuna karar verildi.

Gıda sektörü başta olmak üzere hedef kitlesini hassas tüketici grubunda yer alan çocukların oluşturduğu ürünlere ilişkin tanıtımlarda; imalat, işleme, hazırlanma, ambalajlama ve paketleme gibi muhtelif üretim süreçlerine tabi tutulan ürünlerin, anneler tarafından hazırlan ürünlere eş değer olduğu vurgusunu yapan “anne tarifi”, “anne formülü”, “anne dokunuşu” gibi ifadelerle tanıtımının yapılmasının, ev koşullarında herhangi bir işlenme yöntemine tabi tutulmadan hazırlanan ve bu nedenle çocukların tüketimine rahatlıkla sunulabilecek bir gıda ürünü olduğu izlenimi yarattığı, dolayısıyla, tüketicileri yanıltıcı nitelikte ve ilgili mevzuata aykırı olduğu değerlendirmesiyle durdurma cezası verilmesine karar verildi.

Reklam Kurulu yılın ilk beş ayında toplam 756 adet dosya hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 664 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uygulandı.
 

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