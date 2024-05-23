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Ekonomi
TRT Haber 23.05.2024 06:38

Gözler bugün açıklanacak "faiz" kararında

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak.

Gözler bugün açıklanacak "faiz" kararında

Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından karar metni ile birlikte faiz kararı belli olacak.

Kurul en son mart ayında politika faizinde değişikliğe gitti. Politika faizi yüzde 50'ye yükseltildi.
Nisan ayı toplantısında ise Banka, faizi sabit tuttu.

Ekonomistlerle yapılan anketlerde, bu toplantıda da faiz oranının değişmeyeceği öngörülüyor.

Mesajlar da yakından takip edilecek

Karar metninde yer alacak mesajlar da piyasaların odağında..

Kurul son karar metninde finansal koşullardaki sıkılığa dikkat çekmişti. Gecikmeli etkilere vurgu yapmıştı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği ifade edilmişti. Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikası çerçevesine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

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Merkez Bankası Faiz Fatih Karahan
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