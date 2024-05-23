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Ekonomi
TRT Haber 23.05.2024 10:23

Fatih, Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan bayraktar, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu.

Fatih, Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açtı

Karadeniz'de doğal gaz doğal gaz ve petrol arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz" dedi.

Fatih sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdikleri kuyuda sondaj çalışmalarına başladığını aktaran Bayraktar, bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramaları sürdüreceklerini vurguladı.

Fatih, Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açtı

"Karadeniz'e daha çok odaklanacağız"

Yer altı kaynaklarında yeni keşifler ile enerjide dışa bağımlığın azaltılması hedefleniyor.

PETFORM Genel Sekreteri Murat Kalay, enerji alanındaki atılımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalay, gazın ve petrolün eş zamanlı olarak Karadeniz'de bulunup ekonomiye kazandırılmasının, Türkiye'nin son dönemde kaydettiği hidrokarbon alanındaki hamleyi daha da kıymetli yapacağını, Karadeniz'e çok daha fazla odaklanmayı sağlayacağını söyledi.

"Enerjide yeni denklemler kuruluyor"

Türkiye tüm bu hamlelerle enerji üssü olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Enerjide yeni denklemler kurulduğunu aktaran Kalay, "Bu da haliyle yeni enerji rotaları, yeni enerji merkezlerinin oluşmasına sebep oluyor. Jeopolitik nedenlerden dolayı ülkemiz ciddi avantajlara sahip. Merkez olma kabiliyetini kendi yerel hidrokarbon üretimimizle desteklediğimiz zaman zaten ortaya olması gereken ideal piyasa koşulları çıkıyor." dedi.

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