Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK'in Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere sınavla 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Adaylar başvurularını Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve TÜİK'in internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını TÜİK'e şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.
Alım, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.
Etiketler: Resmi Gazete TÜİK
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