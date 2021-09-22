BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile metal, ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,39 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.