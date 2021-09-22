Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,58 değer kazanarak günü 1.407,46 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile metal, ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,39 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
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