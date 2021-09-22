Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ve beraberindekiler, meraları gezerek besicilerle görüştü.

Aydın, burada yaptığı açıklamada, kentin ülkede küçükbaş hayvan sayısında 13'üncü, büyükbaş hayvan sayısında ise 15'inci sırada yer aldığını söyledi.

Muş'un hayvancılıkta ülke ekonomisine yaklaşık 4 milyar lira katkı sağladığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en fazla mera alanına sahip illerinden, Muş‘un 3,5 milyon dönüm mera ve 800 bin dönüm çayırı bulunmakta. Meralarımız tamamen doğaldır. Burada otlayan hayvanlarımızdan elde ettiğimiz süt, et, yağ ve peynir dolaylı olarak doğal oluyor. Şu anda son bahar mevsimindeyiz. Artık yaylalarda geri göç zamanı başladı. Özellikle meraya dayalı hayvancılık olduğu için koyunlarda süt sağım miktarı büyük ölçüde azaldı. Mayıs ve haziran aylarında besicilerimiz günde 2 defa süt sağımı yaparken, şimdi günde bir sağıma düştü. Bazıları ise sağımdan tamamen kesilmiş durumda. Çiftçilerimiz elde ettikleri sütü, peyniri, tereyağı ve yününü satarak ekonomiye yıllık 4 milyar lira katkı sağlıyor. Şu anda piyasada satışları sürüyor.”