Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da okul servisi şoförleri denetlendi
[Fotoğraf:AA]
Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında bulunan öğrenci servislerinin şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Aksaray'da trafik timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde okul servislerinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan tedbirler denetlendi.
Servis araçlarında genel kontrollerin yanı sıra emniyet kemeri, ışıklı uyarıcılar, bulundurulması gereken evraklar kontrol edildi.
Ekipler, ayrıca okul servis aracı şoförlerine ve öğrencilere trafik güvenliği eğitimi konularında bilgilendirme yaptı.
Etiketler: Denetim Jandarma Genel Komutanlığı
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