İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal mahalledeki bir evde tarihi eser bulunduğu belirleyen ekipler, adrese baskın yaptı.

Evde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 210 gümüş sikke ele geçirildi.

Tarihi eserleri Müze Müdürlüğüne teslim eden ekipler, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi gözaltına aldı.