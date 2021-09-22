Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu'da sağanak: Fındıklar ırmağa aktı
Ordu'da dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini sürdüren sağanak sonrası bir miktar fındık ırmağa sürüklendi.
Ordu genelinde dün başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran sağanak fındık üreticilerini tedirgin etti.
Bölgede üreticiler, sahil kesimlerindeki uygun arazilerde fındıklarını kurutmaya devam ediyor.
Bazı fındıklar, sağanak sonrası Melet Irmağı’na aktı. Fındıklar, ırmaktan denize kadar sürüklendi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Melet Irmağı çevresinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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