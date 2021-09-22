Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle pek çok mahallede heyelan meydana geldi.

Yol kapandı

Kurucuoğlu mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yolun alt kısmındaki bahçelerde hasar oluştu.

"Heyelan nedeniyle bahçeler zarar gördü"

Heyelana ilişkin bilgi veren Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "İlçede dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak olumsuzluklara neden oldu. Pek çok bölgede heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle bahçeler zarar gördü. Kurucuoğlu mevkisindeki virajda meydane gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Mevcut ana yola trafik akışı devam ediyor. Olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.