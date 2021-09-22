Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden bölge genelinde kuvvetli, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.