Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor. Vatandaşlar ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirleri olmaları yönünde uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden bölge genelinde kuvvetli, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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