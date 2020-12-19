Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgede 2 yıldır kuraklık yaşandığını söyledi.

Kuraklığın ayçiçeğinin yanı sıra buğday verimini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Arabacı, son günlerdeki yağışların sevindirici olduğunu ifade etti.

Arabacı, kuraklığın ayçiçeği yağının fiyatlarının da artmasına neden olduğunu belirterek, "Bölgemizde beklenenin altında bir üretim oluştu. Bununla beraber pandemiden dolayı her ülke bir sonraki yıl için stok yapmak istiyor, doğal olarak da dış piyasaya satılan üründe azalma oluşuyor. Ayçiçeği fiyatları arttığı için rafine fiyatları da arttı" dedi.

"Bu şartlarda fiyatlar düşmez"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise fiyatların piyasaya göre normal olduğunu söyledi.

Ayçiçeği sezonunun yaklaşmasıyla fiyatların da düşeceğine inandıklarını aktaran Şaylan, "Maliyetlere göre bu fiyatlar anormal değil. 3-4 ay sonra ayçiçeği sezonu yaklaşacağı için fiyatlar geriye doğru gider. Bu şartlarda fiyatlar şu anda düşmez" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra daha artış olmaz"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da "Ayçiçek yağı fiyatları çok da yüksek değil. Yağ fiyatları hak ettiği değeri buldu. Bundan sonra daha artış olmaz. Yağ fiyatları bu seviyelerde devam eder. Bundan sonra aşırı fiyat artışı olmayacaktır" açıklamasında bulundu.