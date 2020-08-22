Haber Giriş: Kaynak: AA
TPAO'ya 4 saha için petrol arama ruhsatı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.
Yüzölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Etiketler: TPAO petrol aramaSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:07
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