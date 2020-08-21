Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 456,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 456,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 456 lirayken satışı ise 456 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 735 lira satış fiyatı 740 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: