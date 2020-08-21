Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3450'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,2793 en yüksek 7,3546 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,2991'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 7,3280'den işlem gördü.

21 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: