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Borsa İstanbul'da, pay vadeli işlem sözleşmelerinde rekor işlem hacmi
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul AŞ pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün günlük işlem hacmi 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL ile rekor seviyeye ulaştı.
Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ'nin pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL'lik günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştığı ifade edildi.
Etiketler: borsa istanbul pay vadeli işlemSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 19:20
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