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Ekonomi
TRT Haber 12.06.2025 10:41

Toplu iş sözleşmesinde ilk teklifi kamu işveren tarafı verecek

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde kamu iş veren tarafı yarın teklifini verecek.

Toplu iş sözleşmesinde ilk teklifi kamu işveren tarafı verecek

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