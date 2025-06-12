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TRT Haber
HABER GİRİŞ
12.06.2025 10:41
, 12.06.2025 10:43
SON GÜNCELLEME
12.06.2025 10:43
Toplu iş sözleşmesinde ilk teklifi kamu işveren tarafı verecek
Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde kamu iş veren tarafı yarın teklifini verecek.
Ayrıntılar geliyor...
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