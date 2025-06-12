Altının gramı 4 bin 258 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 4 bin 226 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 4 bin 258 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,6 primle 3 bin 375 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan gerginlik ve zayıflayan dolar endeksi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD ve Çin’in ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklamasıyla küresel piyasalardaki gerginlik azalsa da detaylara ve ilişkilerin sürdürülebilirliğine dair şüpheler yatırımcıları güvenli liman varlıklara olan talebini desteklemeyi sürdürüyor.

Fed'in yıl boyunca 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl boyunca 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

ABD tarafındaki ticaret gelişmeleri ve iyimser enflasyon verileri sonrasında, son 7 haftanın en düşük seviyelerinde seyreden dolar endeksi ise güne yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyesinden başladı.

Yükselen jeopolitik riskler de güvenli liman varlıklarına olan talebi artırırken, dün akşam saatlerinde ABD'li yetkililer ABD Dışişleri Bakanlığının bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelleri geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bazı personelini Orta Doğu'dan geri çekme kararından sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde ABD Ordusu'nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 350 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.