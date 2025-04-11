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Ekonomi
AA 11.04.2025 10:18

Toplam ciro endeksi yüzde 32 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 yükseldi.

Toplam ciro endeksi yüzde 32 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 3,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 32 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 21 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 49,1 mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 6 artış kaydetti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,4 yükseldi.

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