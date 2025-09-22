TOKİ'nin indirim kampanyası bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir kampanyayı devreye alıyor. TOKİ, ödemesi devam eden hak sahiplerine, erken kapamada yüzde 25 indirim imkanı sunuyor.

Kampanyadan, borcunun tamamını kapatamayanlar da yararlanabilecek. En az yüzde 25’ini peşin ödeyenler, ödenen kısım üzerinden indirim alabilecek. Peşin ödeme imkanı olmayanlar ise kampanyaya özel sunulan kredi imkanlarından faydalanabilecek.

Kampanyaya katılım için güncel taksitlerin ödenmiş olması gerekiyor. Geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmaması şartı aranıyor. Taksit sayısı 12 aydan az kalanlar kampanya dışında tutulacak.

Başvuralar 17 Ekim’e kadar

2024 yılı haziran sonuna kadar satışı yapılan ve ödemesi başlayan konut ve iş yeri hak sahipleri kapsam dahilinde.

Başvurular aracı bankalara yapılacak. Kredi kullanmak isteyenler bankalardan konut kredisi de alabilecek.

Kampanyaya başvuralar 17 Ekim’e kadar sürecek. Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

Yaklaşık bir milyon hak sahibini ilgilendiren kampanya ile 111 milyar liraya yakın borcun kapatılması öngörülüyor.

Hedef ise hem hak sahiplerinin borcunu hafifletmek, hem de yeni TOKİ projelerine kaynak ayırabilmek.